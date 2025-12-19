'Coração dilacerado', desabafa mãe de jovem morta a facadas

'Eu só peço justiça. É um coração de mãe que clama. Um coração que foi dilacerado. Que ela não seja mais uma na estatística de feminicídio". O desabafo demonstra sentimento de Janaína Benette com a perda da filha Júlia Benette Rodrigues, de 22 anos, morta a facadas pelo ex no Complexo do Chapadão, na Zona Norte. O sepultamento da jovem aconteceu no fim da manhã de ontem no Cemitério de Irajá.

Júlia foi assassinada na noite da última terça-feira (16). Segundo os familiares, o crime aconteceu na frente das filhas da vítima, sendo uma de 5 anos e outra de 2, que também ficou ferida.

"Ele deu 12 facadas nas costas da minha filha. Ela não teve defesa, ainda mais com uma criança de 2 anos no colo, que foi atingida também. Eu só peço justiça. É um coração de mãe que clama. Um coração que foi dilacerado. Que ela não seja mais uma na estatística de feminicídio. Que o governo olhe com carinho. Como eu estou aqui, tem outras mães chorando também pela mesma situação."

"A gente não quer que isso fique impune. Tem que existir leis mais rígidas para isso. Eles ficam presos hoje e amanhã estão soltos para fazer novas vítimas. É justiça que a gente quer", disse Janaína.