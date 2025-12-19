Madureira: trailer pega fogo

Um incêndio atingiu um 'trailer' que vendia comida na Rua Padre Manso, altura do Terminal Paulo da Portela, em Madureira, na tarde de ontem. No local, a circulação das linhas 35 (Alvorada x Paulo da Portela) e 41 (Recreio x Paulo da Portela) do BRT precisaram ser interrompidas.

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 12h20 e por volta das 13h o fogo já havia sido controlado. Não houve feridos.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver grandes nuvens de fumaça e a intensidade das chamas. De acordo com relatos de testemunhas, o estabelecimento vendia salgados. Segundo o Centro de Operações Rio, o trânsito ficou intenso no trecho.