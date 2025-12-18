Höfner, fabricante do baixo de Paul McCartney, entra com pedido de falência: 'Muito triste'

A Höfner, célebre fabricante alemã de instrumentos musicais conhecida mundialmente pelo baixo Höfner 500/1 "Violin Bass", usado por Paul McCartney desde os tempos dos Beatles, entrou com pedido de falência no Tribunal Distrital de Fürth, no estado da Baviera.

O pedido não significa automaticamente o fim da Höfner, mas indica que a empresa enfrenta sérias dificuldades financeiras.

McCartney adquiriu seu primeiro Höfner em 1961, durante temporada em Hamburgo. O formato simétrico facilitava o uso por canhotos como ele. O instrumento acompanhou gravações e apresentações ao vivo dos Beatles em clássicos da banda, até desaparecer (o mistério foi solucionado recentemente) e ser substituído por um modelo idêntico, que ele usa até hoje em shows.

"É muito triste ver a Höfner fechar as portas. Eles fabricam instrumentos há mais de 100 anos, e eu comprei meu primeiro baixo Höfner na década de 60. Desde então, sou apaixonado por ele. É um instrumento maravilhoso: leve e que me permite tocar com bastante liberdade. Ele também oferece variações de timbre muito agradáveis. Obrigado por toda a ajuda ao longo dos anos", escreveu McCartney nas redes sociais.

A empresa foi fundada em 1887 na cidade austro-húngara de Schönbach. Nas décadas seguintes, cresceu e virou uma das principais fornecedoras de instrumentos de cordas da região, até reduzir suas atividades durante a Segunda Guerra Mundial e, posteriormente, retomar a expansão com a abertura de novas fábricas.