Conmebol anuncia datas e horários da Recopa Sul-Americana

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la #CONMEBOL ha confirmado este jueves 18 de diciembre, las fechas y horarios de las Finales de la @CONMEBOL Recopa 2026.https://t.co/oFwgLyd8Xc — CONMEBOL Media (@ConmebolMedia) December 18, 2025

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou nesta quinta-feira (18) as datas e horários da edição 2026 da Recopa Sul-Americana. O troféu será disputado entre o Flamengo, atual campeão da Copa Libertadores, e o Lanús (Argentina), que venceu a última Copa Sul-Americana.

A Recopa Sul-Americana começará a ser decidida no dia 19 de fevereiro de 2026 (uma quinta-feira), quando Flamengo e Lanús medem forças na Argentina a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Uma semana depois, 26 de fevereiro, também a partir das 21h30, as equipes voltam a se encontrar, mas desta vez no Rio de Janeiro, para definirem quem fica com o título da competição continental.