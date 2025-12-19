Sony adquire franquia 'Peanuts', de Snoopy e Charlie Brown, em acordo de US$ 457 milhões

A Sony fez um alto investimento no futuro de Charlie Brown e Snoopy. A companhia anunciou nesta quinta-feira, 18, que firmou um acordo definitivo para adquirir o controle majoritário da franquia Peanuts.

A Sony Pictures Entertainment e a Sony Music Entertainment compraram a participação de 41% que pertencia à canadense WildBrain. Como a Sony Music Entertainment já detinha 39%, o grupo será dono de um total de 80% da marca, com os 20% restantes permanecendo para a família do criador Charles M. Schultz.

O negócio foi fechado por 630 milhões de dólares canadenses, o que equivale a aproximadamente US$ 457 milhões. Ainda é necessária a aprovação dos órgãos regulatórios.

Criada por Schulz e apresentada pela primeira vez como história em quadrinhos em 2 de outubro de 1950, a gangue Peanuts tem sido uma presença marcante na cultura pop desde então.

Atualmente, a franquia possui uma forte presença no Apple TV com novas animações e especiais, além de movimentar um mercado gigantesco de produtos licenciados e parques temáticos.