Dudu Camargo é o campeão de 'A Fazenda 17'

Dudu Camargo é o vencedor de A Fazenda 17. Ele recebeu 75,88% dos votos, conquistando o prêmio de R$ 2 milhões na final do programa, exibida nesta quinta-feira, 18.





A vice-campeã foi Duda Wendling, que recebeu 14,57% dos votos. Saory Cardoso ocupou o terceiro lugar, com 9,23%, e Fabiano Moraes acabou em quarto, com apenas 0,32% dos votos.





Quem foram os finalistas:





Dudu Camargo: ex-jornalista do SBT, ele é conhecido por se envolver em diversas polêmicas. Começou na emissora de Silvio Santos ainda na infância, como ator e, mais tarde, foi apresentador de telejornais da casa. Aos 27 anos, ele coleciona controvérsias e já foi condenado por importunação sexual a Simony.





Duda Wendling: é atriz desde os seis anos de idade. Sua carreira começou em Avenida Brasil. Ainda na Globo, ela também esteve no elenco de Joia Rara e Verão 90. No Gloob, participou da série Valentins e também trabalhou em Cúmplices de um Resgate, do SBT.





Saory Cardoso: ex-namorada do ator Marcello Novaes. Ela é cirurgiã-dentista, oriunda de Minas Gerais. Ela também namorou, em 2017, o ator Eduardo Galvão, que era 34 anos mais velho do que ela. Galvão morreu em 2020, vítima da covid-19.





Fabiano Moraes: pai da ex-BBB Vihh Tube, atua como produtor musical e é colunista em diversos veículos de comunicação. Já foi assessor de imprensa de Rodrigo Faro.





Como foi a final





O resultado foi anunciado ao vivo na noite desta quinta, 18, na Record TV.





Antes do anúncio do vencedor, o top 4 assistiu a uma retrospectiva com os principais momentos do reality e cenas que marcaram suas trajetórias no programa.





Além dos quatro finalistas, a decisão contou com a presença dos ex-participantes da temporada, que retornam à sede para acompanhar o desfecho do reality show.





O reality apresentado por Adriane Galisteu contou com o número recorde de 26 participantes. Relembre quem foram os "peões" da edição.





A Fazenda 17 teve início em 15 de setembro, totalizando 94 dias de confinamento.