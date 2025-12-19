Brasil tem recorde de ventos acima de 80 km/h em mais de 20 anos, aponta Inmet

O Brasil registrou, em 2025, o maior número de ocorrências de vendavais com ventos acima de 80 km/h desde o início da série histórica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 2002. Um levantamento do instituto mostra o aumento expressivo nas ocorrências no País ao longo das últimas duas décadas.

O ano de 2025 registrou 117 episódios de ventos intensos. O total representa aumento de cerca de 89% em relação a 2024, que teve 62 ocorrências, e é mais de quatro vezes superior à média anual da década anterior.

Os vendavais mais intensos de 2025 ocorreram principalmente no Rio Grande do Sul, com destaque para Rio Pardo (147,6 km/h), Santiago (128,1 km/h) e Santo Augusto (127 km/h). Fora da região Sul, Altamira, no Pará, registrou 140,4 km/h, enquanto São João del-Rei, em Minas Gerais, alcançou 127 km/h.

"A tendência é que os ventos aumentem ainda mais nos próximos anos, especialmente no cenário brasileiro, com tempestades severas intensas. Vamos ter que nos preparar para esse tipo de condição meteorológica", afirma César Soares, meteorologista da Climatempo.

O especialista também relaciona o aumento dos vendavais a um crescimento geral dos extremos climáticos. "Nos últimos anos, as ondas de calor estão mais intensas e duradouras, há mais tempestades severas e um aumento no número de tornados. Os ventos não iriam ficar fora disso. Com uma atmosfera mais aquecida, há mais energia disponível para a formação dessas condições", explicou.

Em dezembro, um ciclone extratropical formado no Rio Grande do Sul trouxe ventos fortes que formaram um vendaval em São Paulo. O evento provocou queda de árvores, danos à rede elétrica e paralisações em serviços essenciais.

No Mirante de Santana, na estação meteorológica do Inmet, na zona norte da capital paulista, foi registrada rajada de 82,8 km/h. Embora abaixo do recorde de 101 km/h, registrado em 25 de novembro de 2010, o episódio do último dia 10 se destacou pela persistência dos ventos: entre 9h e 16h, foram oito horas consecutivas com rajadas acima de 72 km/h, segundo o Instituto.

Na Lapa, zona oeste, foi registrada a velocidade recorde de 98 km/h, a maior em condição de tempo firme (sem chuva) desde o início das medições, em 1963.

Outra ocorrência neste ano

Em novembro, um tornado de proporções históricas atingiu a região centro-oeste do Estado do Paraná, deixando sete mortos e centenas de feridos. A maior destruição foi no município de Rio Bonito do Iguaçu, onde os ventos chegaram a 330 km/h.