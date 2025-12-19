Geraldinho, prefeito de Piedade, no interior de SP, morre aos 47 anos

O prefeito de Piedade, no interior de São Paulo, Geraldo Pinto de Camargo Filho (PSD), conhecido como Geraldinho, morreu na quinta-feira, 18, aos 47 anos. O falecimento foi comunicado pela prefeitura nas redes sociais. A causa da morte não foi informada pelo município.

"Geraldo deixa um legado de contribuições imensas para o desenvolvimento do município, com grandes obras realizadas e um legado político memorável. Geraldo deixa sua mãe, três irmãs e dois filhos. A Prefeitura deixa à família os mais sinceros sentimentos", informou.

O velório do prefeito ocorre na tarde desta sexta-feira, 19, no Ginásio Municipal de Esportes Carlos Alberto Rodrigues, na Vila Quintino, em Piedade, cidade onde o político nasceu. A cerimônia é aberta ao público. O sepultamento está previsto para as 17h30, no Cemitério Nossa Senhora Aparecida.

Carreira política e sindical

Geraldinho estava no segundo mandato como prefeito do município de 54,2 mil habitantes, que fica na região metropolitana de Sorocaba. Em 2020, ele foi eleito com 14,7 mil votos. No ano passado, teve 16,5 mil votos e foi reeleito.

Antes de ser prefeito, Geraldinho, que passou pelo PT, foi eleito duas vezes como vereador, em 2008 e 2012. Ele também foi dirigente sindical.

Em nota, o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região lamento a morte do prefeito de Piedade. "Foi um dirigente sindical exemplar e um gestor público que nunca se afastou das pautas sociais e da defesa dos trabalhadores", afirmou Leandro Soares, presidente do sindicato.

No comunicado, o sindicato contou que Geraldinho foi um "dirigente combativo, atuando com dedicação, espírito coletivo e permanente disposição para o diálogo".

"Na vida pública, como vereador e, posteriormente, como prefeito de Piedade, manteve uma relação próxima com o movimento sindical e com as entidades representativas, sendo um parceiro importante na luta pelo desenvolvimento do município e da região", informou a entidade.