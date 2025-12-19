Alanis Guillen: Quem é a namorada da atriz de 'Três Graças'?

A atriz Alanis Guillen tem chamado atenção na novela Três Graças por conta de seu romance com Juquinha (Gabriela Medvedovski), mas na "vida real", Alanis vive seu próprio romance com a produtora Giovanna Reis.

Giovanna Reis é carioca, tem 28 anos e trabalha como produtora e gerente de projetos em um estúdio de arte e design. As duas se conheceram por meio de amigos em comum.

Juntas há quase quatro anos, Alanis e Giovanna revelaram o romance no último Dia dos Namorados e desde então, compartilham alguns momentos juntas nas redes sociais e interesses em comum: a paixão pela natureza, o carnaval e viagens.

Giovanna Reis postou uma retrospectiva do seu ano no Instagram e brincou na legenda "Triste só ano que vem". A resposta de Alanis veio nos comentários: "Triste nunca", brincou a atriz que já deu vida à Juma, em Pantanal.

Alanis, de 27 anos, já revelou em uma entrevista que não se considerava lésbica nem bissexual, mas alguém com "sexualidade fluida". Na época da novela Pantanal, ela se envolveu com Jesuíta Barbosa, seu colega de elenco.

Quando seu relacionamento com Giovanna chegou ao conhecimento do público, Alanis disse em entrevista à CNN que sua vida pessoal e amorosa era uma coisa sua: "viralizou que eu estava revelando algo, mas eu nunca deixei de viver minha vida e de sair com ela, só foi a forma como a internet interpretou", declarou.