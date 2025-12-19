'Guerreiras do K-Pop' se apresentarão com Snoop Dogg em jogo de futebol americano na Netflix

Marcada para o dia 25 de dezembro, a partida da NFL entre Minnesota Vikings e Detroit Lions contará com um grande reforço para atrair a audiência. Responsável pela transmissão do jogo, a Netflix confirmou que o evento contará com um grande show no intervalo encabeçado por Snoop Dogg.

O rapper terá a companhia de EJae, Audrey Nuna e Rei Ami, cantoras que dão voz às Huntr/x em Guerreiras do K-Pop, e a cantora country Lainey Wilson. A transmissão do jogo começa às 18h30 (Horário de Brasília), na próxima quinta-feira, 25.

Snoop Dogg lançou seu disco mais recente, Iz It a Crime?, em 2025. Além da faixa titular, o álbum também conta com Me N OG Snoop, parceria com Sexyy Red.

EJae, Nuna e Ami vêm de uma série de apresentações que celebraram o sucesso de Guerreiras do K-Pop. O trio já apresentou Golden no Tonight Show, no desfile da Macy's no Dia de Ação de Graças e em um evento da revista Time.

O disco mais recente de Wilson é Whirlwind, cujo principal single, 4x4xU, acumula mais 300 milhões de reproduções no streaming. A cantora também lançou sua versão de Wild Woman, canção lançada por Aerosmith e YOUNGBLUD ainda este ano.