Brasileira que estava desaparecida é encontrada morta em Portugal; suspeita é detida

A brasileira Lucinete Freitas, de 55 anos, foi encontrada morta em Amadora, região metropolitana da capital portuguesa Lisboa. Lucinete estava desaparecida desde 5 de dezembro e o corpo foi localizado na quinta-feira, 18. A Polícia Judiciária de Portugal deteve outra brasileira como suspeita.

Segundo a polícia portuguesa, foram coletados fortes indícios do cometimento de um homicídio qualificado e de crimes de profanação e ocultação de cadáver. O corpo de Lucinete foi deixado no local do crime, uma zona erma e com mata, coberto com objetos para o ocultarem.

As autoridades portuguesas não divulgaram o nome da suspeita nem o que teria motivado o crime, mas informou que teria ocorrido por motivo fútil. A detida, que tem 43 anos, passará por interrogatório policial antes da Justiça definir qual medida será tomada a seguir.

Lucinete tinha 55 anos e era natural de Aracobaia, no Ceará. Ela trabalhava como babá, morava sozinha em Amadora e tinha planos de levar o marido e o filho para viverem também no país europeu.

O marido de Lucinete, José Teodoro, afirmou ao portal Metrópoles que no sábado, 5, a esposa tinha planos de visitar um apartamento para ser alugado pela família quando a mudança ocorresse no próximo ano. No entanto, a responsável pela locação não compareceu.

Lucinete disse ao marido, então, que viajaria para Algarve, região no sul de Portugal, com uma amiga. A polícia não informou se essa amiga foi a mulher detida.