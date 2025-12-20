Operação policial mira deputados federais do PL

A operação da Polícia Federal, deflagrada ontem, contra os deputados federais Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy, ambos do PL, investiga a utilização de uma empresa de locação de veículos para desvio de recursos públicos oriundos de cotas parlamentares. Na casa do primeiro parlamentar, policiais federais encontraram grande quantia de dinheiro.

A ação policial de ontem é um desdobramento da Operação Rent a Car, deflagrada em dezembro do ano passado, que teve como alvo assessores dos deputados. As investigações apontam para a existência de um esquema criminoso caracterizado pela interação entre os setores público e privado, no qual empresários e agentes teriam acordos para desvio de verbas.

O elemento central da investigação é uma empresa de locação de veículos, que seria usada para simular contratos de prestação de serviços. Segundo o apurado, agentes políticos, servidores comissionados e particulares teriam atuado de forma conjunta para o desvio e posterior ocultação de recursos públicos.