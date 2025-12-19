ASSINE JÁ!
Polícia prende casal paraguaio que transportava 350kg de cocaína escondidos em roupas de cama

Um casal paraguaio foi preso com cerca de 350 quilos de cocaína no interior paulista, na última quinta-feira, 18. Os suspeitos partiram de Foz do Iguaçu, no Paraná, e estavam conduzindo a droga dentro de um caminhão com destino a João Pessoa, na Paraíba.

Conforme a Polícia Militar, o casal foi abordado no quilômetro 338 da Rodovia Assis Chateaubriand, na altura da cidade de Santópolis do Aguapeí (região de Araçatuba, cerca de 520 quilômetros da capital).

Durante a vistoria no caminhão, os agentes encontraram as drogas no meio de roupas de cama e toalhas. Foram localizados três fardos de cloridrato de cocaína, pesando ao todo 107,3 quilos, e mais oito fardos de pasta base de cocaína (240,4 quilos), totalizando 347,7 quilos de drogas.

A abordagem aconteceu no decorrer da Operação Impacto Força Total, que reuniu policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da Polícia Militar de São Paulo; a Polícia Federal; a Delegacia de Repressão à Entorpecentes do Rio de Janeiro (DRE/RJ) e a FICCO, as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado em São Paulo.

O motorista e a passageira, de nacionalidade paraguaia, foram presos em flagrante por tráfico internacional de drogas e escoltados com os entorpecentes até a Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba. A mulher foi liberada, mas o homem foi mantido preso.

As identidades não foram informadas e, por isso, não foi possível localizar a defesa dos suspeitos. De acordo com a Polícia Militar, eles não tinham antecedentes criminais no Brasil.

Segundo a Polícia Federal, a interceptação foi possível "graças ao monitoramento realizado pela DRE/RJ, que identificou a movimentação de uma carga suspeita vinda do Paraná".

"Com base nessas informações, a equipe do Rio de Janeiro acionou a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (FICCO/SP), que mobilizou o Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Militar de São Paulo para a abordagem", acrescentou em nota.

A ação faz parte da Missão Redentor, operada pela Polícia Federal no Rio de Janeiro, e cujo objetivo é desarticular facções criminosas e interromper o fluxo de armas e drogas dos grupos traficantes.

