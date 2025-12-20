Homem é resgatado após toneladas de produtos congelados caírem sobre ele em atacadista

Um homem foi resgatado na madrugada desta quinta-feira, 18, após sofrer um acidente em uma área de armazenamento refrigerada de um atacadista, localizado no acesso à Rodovia Anhanguera, na altura do km 25, no bairro do Jaguará, zona oeste de São Paulo.

Imagens das câmeras de segurança mostram o momento do acidente. José Beto de Sales aparece operando uma empilhadeira entre as prateleiras de cerca de cinco metros de altura. Ele passa ao lado de uma das estruturas, dá ré e, ao avançar novamente, ocorre a queda da prateleira sobre ele. O impacto faz com que outras estruturas ao redor também desabem, prendendo a vítima sob os materiais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, aproximadamente 80 toneladas de mercadorias bloqueavam os acessos, o que dificultou a chegada até a vítima. A operação mobilizou ao menos dez viaturas e contou com apoio do Grupo de Ações Especializadas em Desastres (Gaed).

Vídeos do resgate mostram bombeiros chamando por possíveis vítimas no interior do depósito. Após insistirem, os agentes ouvem um grito baixo e conseguem localizar o homem com os membros inferiores presos sob as prateleiras congeladas.

Às 4h12, a vítima foi localizada e, às 4h34, os socorristas conseguiram acesso completo ao homem, com nível de consciência avaliado em Glasgow 12, ou seja, consciente, mas com resposta neurológica reduzida. Ele foi encaminhado ao Hospital das Clínicas com luxação no tornozelo direito e suspeita de fratura na escápula direita. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.