FAB intercepta aeronave da Venezuela na reserva indígena Yanomami

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou na sexta-feira, 19, uma aeronave modelo Cessna 182P que sobrevoava a Terra Indígena Yanomami, em Roraima.

Segundo a FAB, o avião suspeito vinha da Venezuela e foi detectado pelos radares do Sistema Brasileiro de Defesa Aeroespacial. Ele voava sem plano de voo e com matrícula não identificada, o que motivou a adoção de medidas de policiamento.

Na operação, foram empregados Caças A-29 Super Tucano e uma aeronave de alerta aéreo antecipado E-99. Durante a interceptação, os pilotos da FAB realizaram reconhecimento visual e tentativas de comunicação por rádio.

Após essas ações, o piloto do avião suspeito fez um pouso forçado em uma pista de terra localizada a cerca de 15 quilômetros ao sul do município de Amajari, a aproximadamente 60 quilômetros de Boa Vista.

A FAB mandou então uma equipe em um helicóptero H-60 Black Hawk para o local do pouso. A aeronave foi encontrada abandonada, apresentando avarias estruturais decorrentes do pouso forçado, mas o piloto não foi localizado.

A ação fez parte da Operação ZIDA 41, que visa coibir voos irregulares e atividades aéreas ilícitas por meio de ações integradas entre a FAB e os órgãos de Segurança Pública. Em 19 de novembro, em uma ação semelhante, um avião foi destruído.

Na ocasião, foram executadas as medidas de intervenção, que consistem na determinação para que a aeronave interceptada modifique sua rota, com o objetivo de forçar o pouso em aeródromo indicado pela FAB. O piloto não obedeceu e foi dado um tiro de aviso.

"Como o piloto permaneceu irredutível, a aeronave foi reclassificada como hostil e passou a estar sujeita ao tiro de detenção, destinado a impedir a continuidade do voo", informou a Força Aérea na época. O piloto da aeronave suspeita realizou o pouso em uma pista de terra próxima à região de Surucucu, também em Roraima, e fugiu. O avião estava com a matrícula adulterada e foi incendiado pelas equipes.