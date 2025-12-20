Homem é preso no RJ após confessar ter assassinado esposa e concretado corpo no chão de loja

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na sexta-feira, 19, um homem que confessou ter assassinado a esposa e concretado o corpo dela no chão de uma loja no bairro de Santa Cruz, zona oeste da capital fluminense.

Após a confissão, os policiais e o Corpo de Bombeiros foram até a loja e encontraram vestígios de sangue e restos mortais da vítima, identificada como Karine Braz de Souza.

Ela era considerada desaparecida desde agosto e tinha duas filhas com o suspeito, cujo nome não foi divulgado pela Polícia Civil.

O próprio marido fez o registro do desaparecimento da esposa, alegando não saber o que havia acontecido com ela. Ao longo da investigação, os policiais detectaram contradições nos depoimentos do homem e vizinhos disseram que o viram movimentando uma grande lixeira lacrada.

A Polícia também descobriu que ele havia alugado recentemente o imóvel comercial em Santa Cruz. No novo depoimento, o homem confessou o crime e a ocultação do cadáver.