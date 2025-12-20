TV Brasil reexibe show no Cena Musical em homenagem a Jards Macalé

Para celebrar a obra do cantor e compositor Jards Macalé, que morreu no mês passado aos 82 anos, areexibe neste sábado (20), à meia-noite, o show exclusivo do artista no programa Cena Musical. Com carisma e personalidade, Macalé interpretou na performance o repertório autoral do seu primeiro álbum solo, lançado em 1972.

O espetáculo foi gravado pela emissora pública no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. O especial mostra a produção inquieta e transgressora de Jards Macalé que contribuiu de forma definitiva para a história da música popular brasileira.

Durante a apresentação, Jards Macalé resgata grandes sucessos da sua trajetória e clássicos do cancioneiro nacional. Algumas das músicas que o artista interpreta são Mal Secreto, parceria com Waly Salomão; 78 Rotações e Farinha do desprezo, compostas com José Carlos Capinan; e Soluções, obra solo do homenageado.

No palco da atração registrada pela TV Brasil, Jards Macalé teve a companhia da banda formada por Tutty Moreno (bateria), Gui Held (guitarra) e Pedro Dantas (baixo). O show reforça a perspectiva libertária do trabalho desenvolvido pelo astro. A ideia foi manter o transe e a conexão da improvisação coletiva da gravação original da década de 1970.

Jards Macalé rompeu as barreiras da caretice e colocou em prática a "morbeza romântica", neologismo em que se reinventou na combinação de morbidez com beleza. Em sua trajetória, o consagrado artista costumava experimentar performances para explorar novos formatos da linguagem artística.

Adepto das experimentações musicais e poéticas, ele expressou toda sua rebeldia e inquietude no palco. Essa capacidade criativa o fez ser conhecido por novos públicos.

Ao renegar os rótulos que eram atribuídos ao seu trabalho, o cantor e compositor imprimiu uma marca única repleta da originalidade que atravessa sua obra. Jards Macalé revolucionou a música do país ao mesclar rock, samba, música erudita, jazz e bossa nova, com altas doses de melancolia e sarcasmo.

Sobre o programa

Criado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil que traz para o público performances inéditas da nossa música. Desde 2017, as apresentações são gravadas no Espaço Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro. A série semanal traz shows que revelam e celebram a riqueza e a diversidade da música brasileira.

O comando desta temporada é de Bia Aparecida, cantora, jornalista e apresentadora da emissora. O programa performances de nomes consagrados como MPB4, Jards Macalé, Elba Ramalho, Francis Hime, Olivia Hime, Afrojazz, Orquestra Lunar, Pelados e Assucena.

Serviço

Cena Musical - sábado, dia 20, para domingo, dia 21, à meia-noite, na TV Brasil

