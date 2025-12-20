Polícia recupera carro de ex-rainha de bateria da Beija-Flor

Rio - O carro e os pertences da ex-rainha de bateria da Beija-Flor de Nilópolis Raissa de Oliveira foram recuperados pouco depois de terem sido roubados, na tarde desta sexta-feira (19), no município da Baixada Fluminense onde fica a quadra da escola de samba.



A Polícia Civil informou que o veículo foi recuperado após o trabalho de análise de câmeras de segurança da região por agentes da 57ª DP (Nilópolis) e policiais militares. Até o momento, não há informações sobre o local em que o carro foi achado ou presos.



Esta foi a terceira vez que Raissa, de 35 anos, foi assaltada. Uma câmera de monitoramento registrou a abordagem dos bandidos nesta sexta. Nas imagens, é possível ver o Hyundai Creta da ex-rainha de bateria sendo ultrapassado por outro carro e roubado na Estrada Nilo Peçanha, às 14h30. A ação durou 35 segundos.

Ex-rainha de bateria da Beija-Flor, Raissa de Oliveira tem carro roubado em Nilópolis



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/54KyuoQSir — Jornal O Dia (@jornalodia) December 19, 2025