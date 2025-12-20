Homem é preso por matar mulher e concretar corpo em loja em Santa Cruz

Rio – Um homem foi preso nesta sexta-feira (19) por ter matado a sua mulher, Karine Braz de Souza, e concretado o corpo dela no chão de uma loja em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Ela estava desaparecida desde o último mês de agosto. Alberto Santana Eugenio confessou o crime.

O próprio criminoso fez o registro de ocorrência, alegando não saber o que tinha acontecido com Karine. No entanto, durante as investigações, os agentes perceberam diversas contradições nos depoimentos dele.

Além disso, vizinhos levantaram suspeita quando o viram movimentando uma grande lixeira lacrada. Em um novo depoimento, Alberto confessou que assassinou a vítima, transportou e esquartejou seu cadáver e depois, o ocultou no chão da loja, que havia alugado recentemente.

Então, os policiais compareceram ao local e, com o apoio do Corpo de Bombeiros, encontraram vestígios de sangue e os restos mortais de Karine.

Ainda conforme as investigações, a relação entre o criminoso e a mulher era conturbada há anos. Ele tem duas filhas com ela. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).