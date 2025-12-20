Ponte Rio-Niterói é interditada por mais de uma hora

Rio – A Ponte Rio-Niterói foi interditada no início da tarde deste sábado (20), provocando um intenso trânsito nos dois sentidos. A Ecovias anunciou que fechou a via por volta das 11h50 para operação de acesso de um pedestre, na altura do Pórtico 3, na Reta do Cais.

Cerca de uma hora depois, às 12h50, duas faixas no sentido Rio foram liberadas. Em seguida, a concessionária informou, às 13h10, que as pistas de ambos os sentidos haviam sido totalmente liberadas.



Nas redes sociais, motoristas reclamaram do engarrafamento causado pela interdição. A ocorrência provocou reflexos no trânsito da Linha Vermelha, Avenida Brasil e Avenida Francisco Bicalho, segundo o Centro de Operações Rio.

"Uma hora e dez minutos parados na ponte. É um absurdo", escreveu uma internauta. "Estou parado há mais de 40 minutos no sentido Rio", reclamou um homem.

A Ecovias também esclareceu, às 13h, que o pedestre foi resgatado pelos bombeiros.