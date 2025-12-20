Andarilho invade Ponte Rio-Niterói e causa confusão no trânsito

A Ponte Rio-Niterói ficou fechada por cerca de uma hora neste sábado (20) por causa do acesso indevido de um andarilho, que entrou a pé na via. Ele chegou a subir em um dos pórticos informativos da via. O homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Mesmo depois de liberada, o tráfego na via continuou congestionado.

A interdição acabou causando reflexos no trânsito de vias importantes da capital, que dão acesso à ponte. Linha Vermelha, Avenida Brasil, Viaduto do Gasômetro, Avenida Francisco Bicalho e Elevado Paulo de Frontin ficaram com o trânsito congestionado no início da tarde.

Com o congestionamento, o tempo de travessia da ponte, que normalmente leva 13 minutos, também aumentou consideravelmente e os motoristas chegaram a levar uma hora no trajeto sentido Rio logo após a reabertura.

Em um post na rede social X, a concessionária Ecovias Ponte, que administra a via, explicou a demora do tempo de fechamento da ponte.