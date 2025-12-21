Vitória para a população

Para a secretária municipal de Transportes, Maína Celidonio, a nova frota representa uma vitória da população da Zona Oeste, que por anos aguarda melhorias. "Considero que seja de grande importância para a população, especialmente para aqueles que aguardam há cinco anos as mesmas melhorias do BRT. É a região, atualmente, que enfrenta a menor oferta de ônibus e as condições de manutenção mais difíceis. Portanto, esta entrega representa um avanço significativo para a Zona Oeste. Estes ônibus proporcionarão maior conforto aos passageiros", disse Maína.