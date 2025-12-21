Zona Oeste ganha nova frota de ônibus

A Prefeitura do Rio apresentou, ontem, os 100 novos ônibus que vão reforçar a operação em mais de 20 bairros da Zona Oeste. Os veículos, mais modernos e confortáveis, agora terão monitoramento em tempo real de itens como temperatura do ar- condicionado e GPS. Com a chegada dos coletivos, as linhas escolhidas para a primeira etapa ainda terão redução nos intervalos.

"Este é um dia muito simbólico, porque é o primeiro gostinho que o Rio começa a ter daquilo que a gente vem trabalhando. É o primeiro petisco dos mais de quatro mil ônibus que vão ficar nesse padrão. Está tudo muito ruim, mas a gente está priorizando áreas onde o atendimento é quase inexistente", disse o prefeito Eduardo Paes.

Nove linhas que atendem Sepetiba, Santa Cruz, Paciência, Cosmos, Inhoaíba, Campo Grande, Senador Vasconcelos, Santíssimo, Senador Camará, Vila Kennedy, Bangu, Padre Miguel, Realengo, Magalhães Bastos, Vila Militar, Deodoro, Marechal Hermes, Guadalupe, Barros Filho e Coelho Neto vão operar com frota 100% zero quilômetro e com o novo padrão visual.