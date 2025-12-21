Linhas com novos coletivos passam a ter intervalos reduzidos

Área A - Santa Cruz,
Sepetiba e Paciência
753 (Santa Cruz - Coelho Neto): intervalo reduzido de 24 para 13 minutos
754 (Santa Cruz - Terminal Deodoro): de 15 para 11 minutos
756 (Santa Cruz - Coelho Neto): de 12 para 10 minutos
757 (Sepetiba - Coelho Neto): mantém 30 minutos, com reforço operacional
870 (Sepetiba - Santa Cruz): de 25 para 18 minutos
Área B - Campo Grande, Senador Vasconcelos e Santíssimo
731 (Campo Grande - Marechal Hermes): de 15 para 10 minutos
765 (Mendanha - Terminal Deodoro): de 40 para 20 minutos
826 (Carobinha - Campo Grande): de 40 para 25 minutos
SN731 (Campo Grande - Marechal Hermes - Noturno): mantém 60 minutos, conforme a característica do serviço.