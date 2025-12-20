Gisele Bündchen se casa com Joaquim Valente, diz site dos EUA

Gisele Bündchen e Joaquim Valente estão casados. A modelo e o instrutor de jiu-jitsu oficializaram a união no início do mês, de acordo com o site TMZ.

A publicação norte-americana teve acesso à licença do casamento dos dois. O documento foi emitido no último dia 1º, e a cerimônia aconteceu no último dia 3.

Segundo uma fonte próxima ao casal, houve uma pequena celebração para familiares e amigos próximos na casa de ambos em Surfside, na Flórida.

Tanto Gisele quanto Joaquim são discretos nas redes sociais, e não publicaram nada a respeito do casamento. Uma fonte próxima ao casal, porém, disse que a cerimônia não era um segredo para parentes e amigos.

Os dois estão juntos desde 2023 e são pais de um menino, cujo nome do meio é River. O bebê nasceu no começo de 2025. A mãe e o pai, no entanto, raramente compartilham fotos da criança.

Gisele também é mãe de Benjamin, de 14 anos, e de Vivian, de 12, frutos do seu relacionamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady. Ela e Brady foram casados por 13 anos antes de se separarem, em outubro de 2022.

Quem é Joaquim Valente?

Joaquim tem 36 anos, mora em Miami, nos Estados Unidos, e trabalha como instrutor de jiu-jitsu na escola Valente Brothers. A escola é administrada por ele e pelos irmãos, Guilherme e Pedro, e utiliza o método de Hélio Gracie.

Joaquim tem um diploma de professor na modalidade desde 2007, quando também conquistou sua faixa preta e se formou em criminologia pela Barry University. Ele dá aulas para crianças, mas também é professor de turmas de agentes de segurança e de adultos.

Carioca, Joaquim Valente conheceu Gisele há alguns anos, quando a modelo procurava aulas para o filho, Benjamin, de 14 anos, fruto do casamento dela com Tom Brady. Entretanto, ela acabou gostando do esporte, e começou a praticá-lo também.

Os dois se aproximaram, segundo a revista People, ainda em 2022, após o divórcio de Gisele e Brady.

"Eles estão namorando desde junho [de 2023]. Eles estão indo devagar. Eles começaram como grandes amigos primeiro. Ela é muito reservada sobre isso e queria manter isso em segredo enquanto eles se conheciam", disse uma fonte na época à People.

Mas a confirmação do relacionamento veio só em março de 2024, durante uma entrevista de Gisele para o New York Times. Depois, durante o lançamento de seu livro de receitas, em abril, ela falou abertamente que estava apaixonada: "Ele ficou [meu namorado] agora, né, faz pouco tempo. Mas muito legal... A gente tem que mostrar para os homens que as mulheres que mandam, né?", disse, no programa Mais Você.