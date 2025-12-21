Perseguição termina com criminoso morto na Zona Sul

Rio – Um criminoso morreu, dois ficaram feridos e mais três foram detidos na Rua da Passagem, em Botafogo, Zona Sul do Rio, em troca de tiros com policiais após uma perseguição que começou na Avenida Brasil, altura de Bonsucesso, na Zona Norte, na madrugada deste domingo (21).

As buscas começaram quando os bandidos, que segundo a corporação, estavam em atitude suspeita dentro de um carro, desrespeitaram uma ordem de parada e fugiram.

O acompanhamento foi feito até Botafogo, quando houve uma nova tentativa de abordagem. Neste momento, os criminosos dispararam contra os agentes.

Em seguida, os policiais, do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), controlaram a situação. Eles apreenderam dois revólveres, uma réplica de fuzil, cinco celulares e um jammer, um bloqueador de sinal GPS, além do carro roubado.

De acordo com a Polícia Militar, os bandidos fazem parte de uma quadrilha do Complexo do Alemão especializada em roubos de veículos.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para mais detalhes.