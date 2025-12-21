Previsão do tempo: verão deve ter temperaturas acima da média

Rio - A primavera se despede e dá espaço ao verão, que oficialmente começa às 12h03 deste domingo (21), e se estende até às 11h45 do dia 21 de março de 2026. Com temperaturas mais altas, podendo ter episódios de calor intenso, a estação promete dar adeus aos dias amenos e chuvosos que fizeram na cidade do Rio na última semana.



Segundo o Climatempo, o verão sofrerá pouca influência do La Niña, fenômeno que resfria as águas do oceano Pacífico Equatorial, devido à fraca influência e curta duração, já que ele atua até meados de janeiro de 2026. Nos meses seguintes, espera-se uma transição para a fase neutra do fenômeno e um gradual aquecimento do oceano até o outono do ano que vem.



De acordo com o Sistema Alerta Rio, as mudanças repentinas do tempo devem ser o destaque nesta estação, com as famosas chuvas de verão. “Os eventos de chuva também podem durar muitas horas e até dias, com sistemas típicos dessa estação, como frentes frias mais lentas e oceânicas, sistemas de baixa pressão, e canais de umidade vindos da Amazônia”, explica a meteorologista-chefe do Sistema Alerta Rio, Raquel Franco.



Para o próximo semestre, porém, embora sejam esperadas, as chuvas devem ficar abaixo da média para a estação. A temperatura, no entanto, tem probabilidade maior de ficar acima da média, segundo o último relatório climático produzido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Os primeiros dias do verão devem ser de temperaturas acima dos 30°C. Entre o domingo e a terça-feira (21 a 23), haverá redução de nebulosidade na cidade do Rio e não há previsão de chuva. Os ventos estarão predominantemente moderados, chegando aos 52 km/h, e as temperaturas em elevação, com máxima de 35°C na terça.



Neste ano, a noite de Natal deve ser de calor. Na quarta-feira (24), o tempo ficará firme. Ao longo do dia, o sol deve brilhar com força. Não há previsão de chuva e os ventos devem variar de fracos a moderados. A temperatura máxima será de 28°C, enquanto a mínima, 22°C.



O dia do Natal também será de muito sol. Na quinta-feira (25), o tempo permanece firme e as condições climáticas devem se repetir. A temperatura máxima será de 37°C e a mínima de 21°C.