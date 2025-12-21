Verão começa neste domingo e São Paulo pode bater recorde de calor na véspera do Natal

Com a chegada do verão neste domingo (21), São Paulo deve ter dias quentes nas próximas semanas e pode bater o recorde de temperatura do ano na véspera do Natal. De acordo com o Climatempo, os próximos dias também devem ser com menos chuvas e tempo seco na capital paulista.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia indicam que a maior temperatura registrada em São Paulo em 2025 foi de 35,1°C, em 6 de outubro. A expectativa para o dia 24 de dezembro é de que a temperatura se aproxime de 35°C, o que pode igualar ou até superar o recorde do ano.

O Climatempo antecipa que os próximos dias em São Paulo serão de longos períodos de sol, em consequência da alta pressão atmosférica, que vai reduzir a nebulosidade e a frequência das chuvas.

O calor é mais intenso durante a tarde e a sensação, neste período, é de abafamento. "A expectativa é de temperaturas acima do normal em muitas áreas do Sudeste, especialmente na última semana de 2025", diz Josélia Pegorim, meteorologista do Climatempo.

"Outras capitais do Sudeste também enfrentarão calor intenso, embora sem expectativa de quebra de recorde", acrescenta.

Dias quentes e secos se espalham pelo País

Não é só São Paulo que terá dias quentes e secos. O verão começa oficialmente às 12h03 (horário de Brasília) e o calor deve ser uma constante em grande parte do Brasil.

Nesta semana, o Rio de Janeiro pode registrar até 38°C e Belo Horizonte e Vitória devem alcançar máximas entre 32°C e 34°C, com pouca chuva. O calor também deve chegar à região Sul e ao interior do Nordeste, com máximas próximas dos 35°C. No Norte, as máximas se aproximam de 32°C.

As temperaturas devem se manter acima da média em grande parte do País durante todo o verão. Porém, o Climatempo não descarta o risco de temporais intensos, com potencial para alagamentos e enchentes.

O verão se estende até às 11h45 do dia 21 de março de 2026 e será marcada pela Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), sistema de alta pressão atmosférica que atua sobre o oceano Atlântico Sul e inibe a formação de nuvens. O fenômeno climático deve atuar como um bloqueio atmosférico, afastando algumas frentes frias que passam pelo Brasil.

Apesar de estar mais enfraquecida e afastada do leste do País, o ASAS exercerá um papel importante sobre a posição dos corredores de umidade, como a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), geralmente posicionada entre a Amazônia e o Sudeste do país.

Já o La Niña, fenômeno conhecido no País por provocar o resfriamento das águas no oceano Pacífico e ocasionar mais chuvas no Norte e Nordeste, exercerá menos efeito na temperatura do País.

Veja a variação das temperaturas, segundo o Climatempo:

Domingo (21): entre 18ºC e 31º;

Segunda-feira (22): entre 19ºC e 33ºC;

Terça-feira (23): entre 19ºC e 30º;

Quarta-feira (24): entre 20ºC e 30º;

Quinta-feira (25): entre 20ºC e 31º;