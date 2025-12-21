Roubo à farmácia termina em troca de tiros no Morumbi

Um assalto a uma farmácia na tarde deste sábado, 20, terminou com uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos na região do Morumbi, zona sul de São Paulo.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) informou que a PM fazia um patrulhamento pela Avenida Morumbi, quando viu homens armados fugindo de motocicleta após assaltarem uma farmácia.

Durante a tentativa de abordagem, houve troca de tiros e os criminosos conseguiram escapar. Na sequência, os agentes realizaram buscas na região e encontraram uma motocicleta furtada e um dos suspeitos ferido. A pasta informa que ele foi socorrido.

Um homem que passava pela via no momento do tiroteio também acabou sendo atingido. Ele foi levado pelo helicóptero Águia à Unidade de Pronto Atendimento de Campo Limpo. Segundo a SSP-SP, a vítima estava consciente. Entre os policiais, nenhum agente ficou ferido na ocorrência.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do tiroteio. As cenas são gravadas de dentro de um veículo. Pelo registro, é possível ver a motocicleta com os dois suspeitos cruzando a rua em meio aos carros e fugindo da abordagem policial.

Os policiais tentaram encurralar os bandidos, com uma viatura posicionada em um lado da via e um policial que ficou mais acima na rua. As imagens mostram os agentes atirando contra a dupla, que conseguem passar pelos veículos e fugir por uma rua perpendicular à avenida.

O caso foi apresentado no 34º Distrito Policial, em Vila Sônia. "A Polícia Militar instaurou um Inquérito Policial Militar para apurar as circunstâncias dos fatos", informou a SSP-SP.