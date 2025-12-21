Dado Dolabella nega fuga após acidente de trânsito em São Paulo

O ator Dado Dolabella se envolveu um acidente de trânsito na última sexta-feira, 19, na zona sul de São Paulo. O caso é investigado pela polícia, após o outro motorista o acusar de ter deixado o local sem prestar esclarecimentos.

O Estadão procurou a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo para mais informações sobre o caso e aguarda retorno.

No sábado, 21, o ator usou os Stories do Instagram para negar a acusação de fuga. "Estão dizendo que fugi, isso não é verdade", afirmou. Segundo Dolabella, ele deixou o local para registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia.

Em sua versão, o acidente aconteceu quando ele saía de um drive-thru e ainda não havia acessado a via principal. O ator relatou que o outro veículo teria colidido com seu carro e que o motorista estava com o tom alterado após o impacto. "Ele desceu do carro colocando a culpa em mim, gritando, falando alto. Eu pedi pra ele abaixar o tom de voz pra conversar numa boa, mas ele continuou alterado", disse Dolabella.

O ator também afirmou que o automóvel do outro motorista tinha insulfilm escuro, o que poderia ter prejudicado a visibilidade. "Provavelmente, por causa desse insulfilm, ele não me viu", declarou.

Dolabella contou ainda que estava acompanhado da filha adolescente, que ficou assustada com a discussão. "O rapaz estava alterado ali no momento, e aí fui embora fazer o BO", afirmou.

Ele destacou que há câmeras na região e que as imagens devem ajudar a esclarecer o caso. "Graças a Deus no local tem câmeras e a verdade vai aparecer", finalizou.