Perseguição no Rio de Janeiro termina com 1 morto e 5 presos

Um homem morreu e cinco foram presos após uma perseguição policial no Rio de Janeiro na madrugada deste domingo, 21. O caso aconteceu entre a Avenida Brasil e a Rua da Passagem, no bairro de Botafogo. A perseguição atravessou a cidade, num trajeto de 15 km.

Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) atuavam em patrulhamento na Avenida Brasil quando tiveram a atenção voltada para seis ocupantes de um veículo em atitude suspeita. Os homens desobedeceram à ordem de parada e fugiram.

De acordo com os policiais, iniciou-se uma tentativa de perseguição, que se estendeu até a Rua da Passagem, no bairro de Botafogo, onde os agentes foram alvo de disparos de arma de fogo pelos suspeitos.

Durante a ação, três suspeitos foram alvejados - um deles morreu no local. Os outros dois feridos foram levados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio.

Com eles, foram apreendidos um veículo roubado, um bloqueador de sinal, dois revólveres, uma réplica de fuzil e cinco aparelhos celulares.

Segundo a Polícia Militar, os homens integram uma quadrilha especializada em roubos de veículos, da comunidade do Complexo do Alemão. A ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios (DH).