Cachorro sobrevive a acidente e fica ao lado de tutora morta no Espírito Santo

Um acidente de trânsito registrado na noite da última sexta-feira, 19, na Rodovia ES-297, em um trecho da zona rural de Mimoso do Sul, no sul do Espírito Santo, resultou na morte de uma motorista, a engenheira Mariani Gambarini Vassoler, de 31 anos. O cachorro que a acompanhava no veículo sobreviveu e permaneceu ao lado da tutora até a chegada do socorro.

Segundo o jornal Boa Noite ES, a Polícia Militar relata que a colisão ocorreu por volta das 22h, quando o carro conduzido pela vítima perdeu o controle na pista e atingiu lateralmente um caminhão carregado com cimento a granel. O impacto ocorreu no lado do passageiro do automóvel.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram a morte da motorista ainda no local. O caminhão seguia no sentido de Apiacá, e o condutor relatou que o veículo rodou na pista antes da batida. Ele permaneceu no local, prestou socorro e foi submetido ao teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool.

O motorista do caminhão, de 65 anos, foi levado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde prestou depoimento e foi liberado, uma vez que não havia indícios de crime que justificassem prisão em flagrante. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul.

Mariani morava desde janeiro em Sorocaba, no interior de São Paulo, e viajava para o Espírito Santo para passar o fim de semana e as festas de fim de ano com a família.

De acordo com um tio da vítima, a pista estava molhada no momento do acidente. Ele relatou ainda que o cachorro, chamado Chopp, tinha forte vínculo com a engenheira e permaneceu junto dela após a colisão, até a retirada do corpo. O animal foi acolhido pelos familiares de Mariani e está bem.