Proteção de avenida perfura carro em acidente na Zona Sul em SP

Um carro ficou danificado após colidir contra um guard-rail (barreira metálica de proteção) na madrugada deste domingo, 21, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, Zona Sul de São Paulo. A placa perfurou o carro, mas não atingiu o motorista.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente ocorreu por volta de 3h45, no sentido Marginal, junto à Rua Araçaíba. A pista foi liberada às 8h29.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), policiais militares foram acionados e, no local, constataram que o veículo havia se chocado contra a mureta. O condutor fugiu antes da chegada da equipe, abandonando o carro. Ninguém se feriu.

O automóvel foi apreendido e a perícia acionada. O caso foi registrado como fuga do local do acidente, dano e choque no 27° Distrito Policial (Campo Belo).