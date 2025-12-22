Mulher bonita e misteriosa

No registro de ocorrência, que o MEIA HORA teve acesso, Regina Helena, proprietária do apartamento em que Flávio mora, relatou à polícia que ele disse estar negociando com uma mulher, descrita por ele como 'muito bonita', e que, além da venda do carro, iria arriscar uma paquera.

De acordo com Regina, Flávio não tem o costume de ficar muitos dias fora de casa, o que chamou a atenção quanto a seu sumiço. O proprietário do carro, porém, não informou o local exato em que se encontraria com a mulher, disse apenas que seria no Méier.