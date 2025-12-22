Flávio foi alertado pela ex-mulher para possível golpe

Segundo a irmã de Flávio, ele contou para a dona do apartamento e para a ex-mulher estar negociando a venda do carro, um Citröen C3 Hatch cinza, com uma mulher desconhecida. Na quarta-feira, ele foi ao encontro desta pessoa para vender o veículo, no Méier.

"Achamos que se trata de um golpe. A pessoa que entrou em contato pode ser um golpista ou bandido, não sabemos. Meu irmão era muito tranquilo. A gente estranhou essa negociação, porque ele sabe que é perigoso negociar com uma pessoa que você não sabe quem é. A ex-mulher do Flávio chegou a falar sobre isso com ele na quarta-feira. Ela disse que o alertou: 'Olha, isso é perigoso, pode ser uma pessoa se passando por um comprador, pode ser um bandido, pode ser um golpista, cuidado'", contou Cândida.