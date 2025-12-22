Homem desaparece após acertar venda de carro

Um homem desapareceu depois de negociar a venda de seu carro, no Méier, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Flávio Lopes de Amorim, de 55 anos, foi visto pela última vez em Vila Isabel, bairro em que mora, também na Zona Norte da cidade, na última quarta-feira, antes de se encontrar com um possível comprador do veículo.

Ao MEIA HORA, Cândida Lopes, irmã de Flávio, disse que a família soube do desaparecimento depois que a proprietária do apartamento em que o irmão mora estranhou a demora para que ele voltasse para casa. Ela, então, foi até à polícia fazer o comunicado.

"Sábado, a delegacia entrou em contato com a gente por WhatsApp. Achei que poderia ser golpe, mas meu outro irmão foi lá e os policiais confirmaram o contato. Flávio está em processo de separação, então falamos com minha ex-cunhada para tentar entender o que estava acontecendo", contou Cândida.

A Polícia Civil informou que caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel) e encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA).