Seap faz apuração preliminar

Uma apuração preliminar da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) identificou que o plano inicial dos criminosos não era levar o material para dentro do Presídio Lemos de Brito, mas, sim, para o Nelson Hungria, unidade vizinha, onde quatro presos chegaram a iniciar o processo de cortar as grades, o que indica que as ferramentas (maquitas) chagaram ao destino.

De acordo com informações divulgadas ontem pela Secretaria de Administração Penitenciária, todos os envolvidos na tentativa de fuga já foram transferidos para a penitenciária de segurança máxima de Bangu 1. A direção da Seap informou, também, que todas as visitas ao Presídio Nelson Hungria foram suspensas ontem, dia da tentativa de fuga na unidade prisional.