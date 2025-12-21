Anitta exalta 'O Agente Secreto' e pede apoio ao cinema nacional: 'Espetacular'

Se há alguém no cenário pop atual que compreende os desafios de construir uma carreira internacional sólida, essa pessoa é Anitta. Talvez por essa afinidade, a cantora e empresária tenha dedicado parte de seu domingo, 21, para enaltecer o trabalho de Wagner Moura e de Kleber Mendonça Filho em O Agente Secreto.

O longa é a principal aposta brasileira para conquistar estatueta na Academia de Hollywood.

Em uma série de vídeos publicados para seus mais de 63 milhões de seguidores no Instagram, Anitta não poupou adjetivos enquanto realizava sua rotina de cuidados com a pele.

"Vocês já viram esse filme? Simplesmente assistam. É uma obra de arte: é poesia, é história, é comédia e é denúncia. É tudo ao mesmo tempo. É incrível!", afirmou a artista, ressaltando que a produção "não tem defeito" e que o resultado final foi "500 vezes melhor" do que ela esperava.

Apelo ao público e apoio ao cinema nacional

Atualmente em férias fora do Brasil, a cantora revelou ter recebido um link exclusivo do próprio diretor para assistir à obra. No entanto, ela aproveitou o alcance global de sua plataforma para convocar o público a ocupar as salas de cinema.

"Vá ver esse filme, vá apoiar o cinema brasileiro porque os gringos já têm muito apoio no mundão afora", defendeu Anitta, reforçando o coro por mais valorização da produção audiovisual doméstica frente aos blockbusters estrangeiros.

Wagner Moura e a corrida pelo Oscar 2026

O entusiasmo de Anitta ecoa o burburinho da crítica internacional. Embora a lista oficial de indicados ao Oscar seja anunciada apenas em 22 de janeiro, os indicadores são extremamente favoráveis.

Segundo o portal especializado Gold Derby, Wagner Moura figura como um dos nomes mais fortes na categoria de Melhor Ator, com chances de vitória estimadas em 91,34%.

Além da atuação de Moura, o filme está no radar de pré-indicados para Melhor Filme Internacional e Melhor Escalação de Elenco.

A cerimônia do Oscar 2026 está confirmada para o dia 15 de março, com apresentação de Conan O'Brien. No Brasil, a transmissão oficial ficará a cargo da TNT e do serviço de streaming Max.