Estado de saúde de Pirula é revelado 7 meses depois de AVC

Pirula, youtuber que sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) no último mês de maio, teve seu estado de saúde atualizado em um vídeo publicado por seu primo, Marcos Siqueira, e seus colegas do canal Três Elementos, Kamila Massano e Emilio Garcia. Pela primeira vez, falaram abertamente sobre detalhes das sequelas e sobre o que aconteceu com o pesquisador depois do AVC.

O AVC de Pirula teria afetado o "lado esquerdo do cérebro", causando problemas na movimentação do lado direito de seu corpo. "É a primeira sequela que ele teve e a gente conseguiu identificar. Já na UTI, começou o processo de reabilitação", contou a colega, que considerou "sorte" o fato de ele ser canhoto.

Kamila destacou que Pirula "está usando cadeira de rodas porque teve comprometimento da movimentação do lado direito do corpo. Num primeiro momento, a gente alugou. Depois, ele recebeu, via SUS [Sistema Único de Saúde], uma cadeira sob medida para ele".

Ela destacou que durante as duas primeiras semanas depois do AVC, Pirula "tinha o risco de morrer a qualquer momento. Foi muito, muito sério o AVC dele. Ele teve a remoção de parte do crânio."

Como o AVC afetou a fala e a memória de Pirula

O trio destacou que as dificuldades de fala melhoraram bastante com o tempo. "Agora o Paulinho já consegue responder, a compreensão está muito boa. Quase 100% do que a gente fala o Paulo compreende", disse seu primo.

Kamila relatou: "Ele não tem tanta dificuldade motora de fala, consegue pronunciar bem. A grande questão é que as palavras demoram para vir na cabeça dele. Depois que a gente lembra da palavra, ele consegue falar. Cantar ele consegue muito bem, com uma pronúncia muito boa, tanto em português quanto em inglês".

"Às vezes ele fala que as coisas estão embaralhadas, nubladas, que está tudo em branco. Mas as coisas têm melhorado muito. Se no começo ele falava muito por palavras que eram coerentes com o assunto, agora ele já está formando mais frases".

"A memória dele a gente fica com uma certa dúvida de falar que está intacta. Porque ele reconheceu rapidamente todo mundo. Sabia quem a gente era, reconheceu os pais, todos os amigos. Ele não lembra as senhas - e isso é um problema", continuou.

Segundo eles, Pirula continua acompanhando o noticiário - e novelas - e "é o mesmo Pirula de sempre, continua inteligente, questiona as coisas, dá bronca e corrige".

Quando Pirula vai voltar ao seu canal de YouTube

Emílio contou a respeito de uma conversa que teve com o youtuber a respeito de seu retorno à produção de vídeos. "Ele fala que tem vontade, gostaria. Mas ele mesmo fala que não agora, porque reconhece que não consegue voltar para os canais." Ele ainda destacou que Pirula "inspira bastantes cuidados" e "dá muito trabalho para as cuidadoras".

Sobre os problemas de saúde iniciais, Emílio destacou que Pirula tinha acesso "ao melhor remédio do mundo", mas estava "na porcentagem das pessoas em que o remédio não funciona". O mesmo teria ocorrido com sua primeira cirurgia, fazendo com que tivesse que ser submetido a outro procedimento.

"A grande questão é que o tempo vai passando, o cérebro vai ficando sem oxigênio. Isso vai aumentando a probabilidade de ele ter sequelas". Ele também rebateu um boato que circulou nas redes sociais nos primeiros momentos depois do AVC: "não tem evidência de que a vacina causou nada".

O trio ainda justificou a necessidade de criação de uma 'vaquinha' online para arrecadar fundos, que segue ativa: sessões de terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia, além de aluguel, alimentação, transporte e cuidadores. A família pede doações através do pix "pirulla@vakinha.com.br".

Quem é Pirula, youtuber que sofreu AVC

O Canal do Pirulla foi criado no YouTube foi em 2006, mas Paulo começou a postar vídeos mostrando seu rosto apenas a partir de maio de 2009. De 2011 em diante, a frequência aumentou e seu público, também.

Ficou conhecido pelos conteúdos de longa duração, com explicações que buscavam embasamento e o compartilhamento das fontes de informação utilizadas na descrição de cada vídeo.

Em entrevista ao Estadão, em 2016, ele comentou sobre a origem do canal: "Ficava triste ao ver que a ciência era mal interpretada e criticada com mentiras por parte de quem não entendia nada do assunto".

Com o passar dos anos, fez também aparições em canais de entretenimento, sendo entrevistado por outros youtubers, como Cauê Moura e Lucas Vagazoide. Mais recentemente, tornou-se uma figura frequente em podcasts, como o Inteligência Ltda. e o Flow.

Pirula integra o canal Três Elementos, ao lado de Emílio Garcia, Carlos Ruas e Mila Massuda. Também é um dos criadores do projeto Science Vlogs Brasil, que reúne canais de divulgação científica brasileiros. Em 2023 lançou seu primeiro livro, Darwin Sem Frescura, em coautoria com Reinaldo José Lopes.

O que aconteceu com Pirula depois do AVC

Pirula sofreu um AVC no dia 25 de maio de 2025, um domingo, quando estava em sua casa. Desde então, seu estado de saúde foi atualizado por meio de comunicados esporádicos publicados em seus perfis e por colegas próximos. Ele recebeu alta da UTI semanas depois, em 13 de junho, mas manteve o tratamento e a reabilitação. Em 1.º de agosto, pôde, enfim, retornar à sua casa.

Segundo relatado na live, Pirula, cujo nome é Paulo Miranda Nascimento, já apresentava "sinais" de que poderia ter problemas do tipo. No dia em que passou mal, foi auxiliado pelo porteiro de seu prédio, que o ajudou a pedir uma corrida num aplicativo, e também pelo próprio motorista do carro solicitado.