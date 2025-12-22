Rodízio de veículos em SP está suspenso até o dia 12

O rodízio municipal de veículos para automóveis na cidade de São Paulo ficará suspenso a partir desta segunda-feira, 22, e até o dia 9 de janeiro de 2026, em razão do baixo fluxo de veículos nos últimos dias do mês de dezembro e no início de janeiro, conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A restrição volta a valer no dia 12 de janeiro de 2026, uma segunda-feira.

Durante o rodízio, os veículos ficam impedidos de circular no centro expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado minianel viário, formado pelas Marginais do Tietê e do Pinheiros, Avenidas dos Bandeirantes e Afonso D'Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, Avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e Avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Vão continuar valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

