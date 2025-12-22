Osesp renova contrato do maestro Thierry Fischer até final de 2031

O contrato do suíço Thierry Fischer, diretor musical e regente titular da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, será renovado até 2031, anunciou a Fundação Osesp na quinta-feira, 18. "É um privilégio atuar como diretor musical da Osesp. Sou grato pela oportunidade de seguir nessa jornada, com entusiasmo pelos caminhos que serão explorados e pela música que ainda está por se revelar", disse Fischer, por meio de comunicado. O projeto artístico a ser desenvolvido por Fischer nas próximas temporadas prevê o aprofundamento da carreira internacional da Osesp, com turnês e residências artísticas, bem como a ampliação de colaborações com regentes, solistas e compositores.

A Fundação Osesp também anunciou a renovação do contrato de gestão com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo para o período de 2026 a 2030, dando continuidade administrativa a quatro importantes equipamentos culturais do Estado: a própria Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), a Sala São Paulo, o Festival de Inverno de Campos do Jordão e a Estação Motiva Cultural, que foi inaugurada em janeiro de 2025.

A instituição ainda confirmou outro passo no desenvolvimento da sua estrutura de gestão: foi criado o cargo de presidente e CEO, que será ocupado por Marcelo Lopes, advogado, economista, diretor executivo da instituição desde a sua criação, em 2005, e anteriormente trompetista da Osesp. "Neste novo período, daremos passos decisivos para garantir estabilidade de longo prazo e fortalecer nossos equipamentos", apontou Lopes.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.