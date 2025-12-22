Homem é suspeito de matar ex-companheira a facadas em Osasco

A Polícia Civil de São Paulo procura um homem suspeito de ter matado a ex-companheira a facadas na noite do sábado, 20, em Osasco, na Grande São Paulo.

A mulher assassinada era Simone Pereira de Oliveira, de 44 anos, que trabalhava como cabeleireira. Ela foi socorrida e levada a um hospital, mas não sobreviveu. Já o homem é Vagner Santos, de 40 anos, ex-companheiro dela, que fugiu após o incidente.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o crime ocorreu na Rua Maria do Céu Henrique Barbosa. Policiais militares foram acionados para uma ocorrência de violência doméstica, mas não chegaram a tempo.

As buscas por Vagner Santos continuam. Exames periciais foram solicitados para a investigação e o caso foi registrado no 10º Distrito Policial de Osasco.

Em vídeo veiculado pela Rede Globo, é possível ver que, enquanto Simone é esfaqueada, um segundo homem se aproxima e diz ao autor do crime que pare, mas se afasta em seguida.

Feminicídios

São Paulo tem visto uma escalada de feminicídios nas últimas semanas. Em outros episódios, uma mulher foi morta a tiros na farmácia em que trabalhava, outra foi atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro na Marginal Tietê e teve as pernas amputadas e uma terceira vítima foi jogada do 10º andar de um prédio. Uma quarta mulher foi atropelada propositalmente pelo ex e ficou gravemente ferida.

Em casos similares, uma mulher foi morta a facadas em Santo André e uma agente penal e o filho de quatro anos foram assassinados pelo ex-marido dela e pai da criança. Em Osasco, uma mulher foi esfaqueada e se jogou de um carro em movimento para sobreviver.

A cidade de São Paulo já havia registrado nos dez primeiros meses de 2025 o maior número de feminicídios da série histórica, iniciada em 2015, quando o crime foi tipificado em lei federal. Segundo dados da secretaria estadual, entre janeiro a outubro foram contabilizados 53 casos. O número é maior do que o registrado em todos os anos desde 2015. Antes, o maior índice registrado havia sido nos doze meses de 2024, com 51 feminicídios.

Segundo o novo secretário de Segurança Pública do Estado, Osvaldo Nico Gonçalves, o primeiro foco de sua gestão será combater o feminicídio.