Paralisação de rodoviários afeta circulação nas Zonas Sul, Norte e Centro

Rio - Motoristas, mecânicos e funcionários das Viações Real e Vila Isabel, na Zona Norte, entraram em greve, na manhã desta segunda-feira (22). Os trabalhadores protestam contra atrasos no pagamento de salários, ticket alimentação, férias e fundo de garantia (FGTS).

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, os ônibus da Viação Vila Isabel já voltaram para a rua. A Viação Real, no entanto, ainda permanece paralisada.



"Os funcionários estão irredutíveis e só voltam ao trabalho após todos os funcionários, inclusive os administrativos, receberem o pagamento de salários, férias, fundo de garantia e ticket alimentação. Vamos tentar um acordo para evitar que a população seja prejudicada", afirmou o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, José Carlos Sacramento.



No total, 18 linhas da Viação Real e 6 da Viação Vila Isabel, que atendem a Zona Norte, Zona Sul e Centro da cidade, estão sem rodar.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) informou que a prefeitura tomou conhecimento da paralisação dos rodoviários das empresas Real e Vila Isabel. "Cabe ressaltar que o repasse de subsídios da Prefeitura aos consórcios está em dia. A paralisação é uma questão entre empregadores e funcionários das companhias de ônibus", afirmou.

"Como alternativa, os passageiros que utilizam as linhas das referidas empresas devem recorrer ao metrô. Para reduzir os impactos, a Prefeitura solicitou reforço na operação das linhas 104 (Terminal Gentileza x São Conrado), 107 (Central x Urca), 109 (Santo Cristo x São Conrado), 161 (Terminal Gentileza x Ipanema), 169 (Terminal Gentileza x General Osório), 232 (Lins x Castelo), 409 (Saens Peña x Horto), 410 (Saens Peña x Gávea), 435 (Grajaú x Gávea), 473 (São Januário x Lido), 552 (Terminal Alvorada x Rio Sul), 583 (Cosme Velho x Leblon), 584 (Cosme Velho x Leblon) e SP805 (Terminal Alvorada x Jardim Oceânico). Além disso, a linha 109 (Santo Cristo x São Conrado) teve seu itinerário estendido até o Terminal Gentileza.", seguiu a nota.

A SMTR também informou outras alternativas de deslocamento para os passageiros afetados (veja abaixo).



Confira as linhas afetadas



Viação Real:

- A108 (Terminal Gentileza x Ipanema)

- 110 (Terminal Gentileza x Leblon)

- 112 (Terminal Gentileza x Gávea)

- 163 (Terminal Gentileza x Copacabana)

- 181 (Rodoviária x São Conrado)

- 309 (Central x Alvorada)

- SN309 (Terminal Gentileza x Alvorada)

- 315 (Recreio x Central)

- 460 (São Cristóvão x Leblon)

- 462 (São Cristóvão x Copacabana)

- 463 (São Cristóvão x Copacabana)

- 472 (Triagem x Leme)

- 538 (Rocinha/São Conrado x Leme)

- 553 (Recreio x Rio Sul)

- 585 (Largo do Machado x Jardim de Alah)

- 955 (Maré x Alvorada)

- 957 (Maré - Alvorada).



Vila Isabel (já voltou a rodar):

- 163 (Terminal Gentileza x Copacabana)

- 222 (Vila Isabel x Praça Mauá)

- 432 (Vila Isabel x Gávea-PUC)

- 433 (Vila Isabel x Siqueira Campos)

- 439 (Vila Isabel x Leblon)

- 548 (Metrô Botafogo x Alvorada).



Alternativas de deslocamento

-Linhas 163, 112 e 112SV:

Passageiros do Terminal Intermodal Gentileza (TIG) podem utilizar as linhas 169, 161 e 109.



-Linha 222 (Vila Isabel x Gamboa):

Atendimento coberto pela linha 232 (Lins de Vasconcelos x Castelo) entre Vila Isabel e Centro.



-Linhas 432, 433 e 439: Atendimento realizado pela linha 435 (Grajaú x Gávea)entre Vila Isabel e Maracanã.



-Linha 433 (Vila Isabel x Copacabana)

Atendimento coberto pela linha 409 (Saens Peña x Horto) entre Afonso Pena e Botafogo.



-Linhas 309 (Central x Alvorada), 439 (Vila Isabel x Leblon), 432 (Vila Isabel x Gávea) e 433 (Vila Isabel x Siqueira Campos)

Atendimento pelas linhas 552 (Alvorada x Rio Sul), 583 e 584 (Cosme Velho x Leblon) entre Praia de Botafogo e Gávea e Siqueira Campos/Leblon até Botafogo.