Moradores da Carobinha vivem madrugada de tensão

Rio - Moradores da Carobinha, em Campo Grande, na Zona Oeste, viveram mais momentos de tensão no fim da noite deste domingo (21) e madrugada desta segunda-feira (22).



Segundo relatos, traficantes da Vila Kennedy, que é dominada pelo Comando Vermelho (CV), invadiram a comunidade, que é comandada por milicianos, pela área de mata e pela Avenida Brasil.

ALERTA CAROBINHA



Evitem a comunidade da Carobinha AGORA!



Relatos indicam chegada de mais traficantes da Vila Kennedy (CV) pela mata e pela Av. Brasil .



A Polícia Militar informou que agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para verificar informações de disparos de arma de fogo na Carobinha. No local, os militares realizaram patrulhamento preventivo e permaneceram no interior da comunidade. Até o momento, não há informações de confrontos na região.