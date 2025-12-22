Polícia prende suspeito de envolvimento no assassinato de vereador em Magé

Rio – O suplente de vereador Mário Jorge Soares Gentil foi preso na manhã desta segunda-feira (22), suspeito de envolvimento na morte do vereador Silmar Braga (PP), de Magé , Baixada Fluminense, no último mês de janeiro.

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) o encontraram em casa, em Duque de Caxias, após trabalho de inteligência e monitoramento, e cumpriram contra ele um mandado de prisão temporária.

"As investigações continuam para identificar outros envolvidos na ação criminosa, bem como concluir as provas técnicas", informou a corporação em nota. As autoridades, no entanto, não esclareceram qual a participação do homem no crime.

Mário, que concorreu nas eleições municipais de 2024 pelo Solidariedade, já havia sido alvo de um mandado de busca e apreensão, em 12 de novembro. Na ocasião, os agentes apreenderam armas, carregadores, celulares e anotações financeiras.

Relembre o caso

Em 20 de janeiro, Silmar estava na frente da sua própria residência, no bairro Nova Marília, quando um homem em uma motocicleta atirou quatro vezes contra o político. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O vereador deu entrada no Hospital Municipal de Magé às 9h45, em estado gravíssimo. A equipe da unidade tentou a reanimação, sem sucesso, e a morte foi confirmada às 10h25.

Em nota, a Câmara Municipal de Magé informou que Braga estava em seu quarto mandato e "deixa um legado de trabalho e luta pelas causas que acreditava, sempre buscando o bem-estar da população". A Casa também decretou luto oficial.