Trecho 1 do Rodoanel Norte será inaugurado nesta segunda-feira e liberado na terça

O primeiro trecho do Rodoanel Norte, de 24 quilômetros, será liberado ao tráfego na terça-feira, 23. Antes, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) participa de uma solenidade de inauguração nesta segunda-feira, 22.

Com 44 quilômetros de extensão ao todo, o trecho Norte do Rodoanel é o último a ser construído e vai completar a interligação do grande anel viário que circunda a capital paulista.

Com a conclusão da segunda parte do trecho Norte, prevista para o segundo semestre de 2026, serão conectados os trechos Sul e Leste, fechando o anel viário de 176 quilômetros, cuja construção começou em 1998.

Entenda, a seguir, em perguntas e respostas como será o Rodoanel Norte.

Quais vias serão ligadas pelo primeiro trecho?

O primeiro trecho do Rodoanel Norte, que vai do km 129 ao km 153, ligará as rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra, com conexão ao trecho Leste do próprio Rodoanel, na altura da Rodovia Ayrton Senna.

Como será o pedágio?

O trecho que será inaugurado contará com dois pórticos eletrônicos do sistema free flow - um em cada sentido - para cobrança de pedágio, no modelo conhecido como Siga Fácil Sem Parar.

Os pórticos estão localizados em Guarulhos: um no km 135+120, no sentido externo/Fernão Dias, e outro no km 135+140, no sentido interno/Dutra.

Os valores das tarifas foram publicados pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) por meio de deliberação no Diário Oficial, na sexta-feira, 19.

Os preços variam de acordo com a categoria do veículo. A tarifa cheia mais alta será de R$ 27,74, para caminhões e ônibus de grande porte. Para veículos leves, a tarifa cheia será de R$ 4,62. Usuários que utilizam tags de pagamento automático terão desconto de 5% e pagarão R$ 4,38.

Como será o trecho 1?

O trecho terá vias de três a quatro faixas, quatro túneis (duas estruturas de ida e volta) - o maior com 940 metros de extensão -, além de pontes e viadutos.

Os 24 quilômetros são segregados, ou seja, há entradas e saídas apenas no início e no fim do percurso. Quem acessa o Rodoanel pela Presidente Dutra sairá na Fernão Dias. No sentido oposto, o motorista poderá acessar a Presidente Dutra, na altura de Arujá, ou seguir pelo trecho Leste do Rodoanel, no sentido Imigrantes.

E o segundo trecho?

O segundo trecho do Rodoanel Norte deve ser entregue apenas no 2º semestre de 2026. Ele fará a interligação com o trecho Oeste, na altura da Rodovia dos Bandeirantes.

Quanto custou a obra?

A obra completa do trecho Norte vai custar R$ 3,4 bilhões, dos quais R$ 2 bilhões correspondem a investimentos da concessionária Via Appia.

O trecho norte do Rodoanel teve início em 2013, mas sofreu diversas interrupções e foi totalmente paralisado em 2018. Na época, a obra foi alvo de investigações após denúncias de corrupção e superfaturamento.

Em março de 2023, a Via Appia venceu a licitação para dar continuidade ao projeto. Os trabalhos só foram retomados em abril de 2024 pela nova concessionária.