Irmãos de 4 anos morrem afogados em chácara no interior de SP; polícia apura

A Polícia de São Paulo está investigando o caso de duas crianças que morreram afogadas na piscina de uma chácara na noite do sábado, 20, em Dracena (SP). Os irmãos Gael da Silva, de 4 anos e 11 meses, e Yasmin de Morais Brito, de 4 anos e 4 meses, chegaram a ser socorridos, mas não resistiram.

O caso aconteceu durante uma festa da família no fim de semana. As crianças, que eram irmãs por parte de pai, foram sepultadas no dia seguinte, no Cemitério Municipal de Panorama (SP).

Tentativas de socorro

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), as crianças chegaram a ser socorridas por um popular, que acionou o Corpo de Bombeiros de Dracena.

Apesar de encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal, elas não resistiram e os óbitos foram confirmados na unidade de pronto atendimento.

Procurado pelo Estadão, o Corpo de Bombeiros de Dracena esclareceu que, após contato com a unidade, os responsáveis pelas crianças decidiram não esperar o socorro no local por considerarem o endereço "fora de mão". Na tentativa de ganhar tempo, eles resolveram ir até a unidade dos Bombeiros, que assumiu o caso depois disso.

Mortes suspeitas

A SSP diz que foram solicitados exames ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado como morte suspeita pela Delegacia Seccional de Dracena.

"As diligências seguem em andamento visando o esclarecimento dos fatos", diz a nota.

Sepultamento

O enterro dos irmãos Yasmin e Gael aconteceu no domingo, 21, no cemitério municipal de Panorama (SP), que fica a pouco mais de 40 km da cidade onde o caso ocorreu.