'Apagão' faz carros autônomos do Google travarem ruas e causarem trânsito nos EUA

Um apagão de grandes proporções em São Francisco, na Califórnia, no sábado, 20, interrompeu o funcionamento dos carros autônomos do Google, levando dezenas de veículos da Waymo a ficarem parados em ruas e cruzamentos da cidade e provocando congestionamentos em diferentes bairros.

O problema começou na tarde de sábado, quando a queda de energia atingiu semáforos, sistemas de transporte público e parte da infraestrutura urbana. Com sinais de trânsito inoperantes, vários robotáxis permaneceram imobilizados por períodos prolongados enquanto tentavam avaliar as condições dos cruzamentos.

Imagens e vídeos compartilhados por moradores mostraram carros autônomos bloqueando pistas, obrigando motoristas humanos a desviar ou aguardar. Comentários anônimos publicados nas redes sociais relataram trânsito travado e veículos parados no meio da via durante o pico do apagão.

Diante do cenário, a Waymo decidiu suspender temporariamente o serviço de transporte autônomo na cidade ainda na noite de sábado. A interrupção foi classificada pela empresa como uma medida preventiva enquanto o apagão afetava o fluxo de tráfego e o funcionamento da sinalização.

A falta de energia também impactou outros serviços municipais. Semáforos apagados causaram lentidão generalizada, e parte do transporte público teve a operação prejudicada. Autoridades locais recomendaram que a população evitasse deslocamentos não essenciais enquanto durasse a instabilidade.

Segundo a concessionária Pacific Gas and Electric, o apagão foi causado por um incêndio em uma subestação elétrica. No auge do problema, cerca de 120 mil clientes ficaram sem energia, número que começou a cair ainda no sábado, mas que seguia afetando dezenas de milhares de imóveis na manhã de domingo.

A Waymo informou que seus sistemas são projetados para tratar semáforos desligados como paradas obrigatórias em cruzamentos. No entanto, a empresa explicou que a escala do apagão levou alguns veículos a permanecerem parados por mais tempo do que o habitual enquanto confirmavam as condições de segurança das vias.

A empresa também afirmou que a maioria das corridas em andamento foi concluída com sucesso antes da suspensão total do serviço, com os veículos sendo direcionados para locais seguros ou recolhidos.

A retomada das operações começou apenas no fim da tarde de domingo, após a estabilização do fornecimento de energia e do tráfego urbano. Em comunicado, a Waymo afirmou que o apagão foi um evento generalizado que causou congestionamentos em toda a cidade.

No mesmo texto, a empresa declarou que trabalhou em coordenação com autoridades municipais durante o episódio e que está incorporando rapidamente as lições aprendidas com o incidente, reafirmando o compromisso de manter a confiança das comunidades onde opera.

O apagão aconteceu em um momento de expansão acelerada do serviço de robotáxis da Waymo, controlada pela Alphabet, o mesmo grupo que concentra as operações do Google. Documentos recentes indicam que a empresa já realiza cerca de 450 mil viagens por semana, ampliando a presença de veículos totalmente autônomos em grandes centros urbanos dos Estados Unidos.