Suspeito de ser stalker de Isis Valverde contratou detetive para descobrir endereço da atriz

O homem preso por suspeita de stalkear (perseguir) a atriz Isis Valverde chegou a contratar um detetive particular para descobrir dados pessoais e o endereço da artista, segundo reportagem do Fantástico, da TV Globo. Identificado como Cristiano Rodrigues Kellermann, ele foi preso na última semana após entrar no condomínio onde a artista de 38 anos mora no Rio de Janeiro, conforme a emissora.

O Fantástico deste domingo, 21, revelou detalhes sobre o crime. Segundo o delegado responsável pelo caso, William Pena Junior, Cristiano contou que perseguia a atriz havia 20 anos.

O homem conseguiu acesso ao condomínio de Isis em pelo menos três ocasiões, conforme o programa. Em junho, ele foi visto em frente à casa da atriz, mas deixou o local antes da polícia chegar. Na última terça-feira, 16, retornou ao local afirmando ser primo dela.

Isis e o marido, o empresário Marcos Buaiz, não estavam em casa, mas Cristiano chegou a ser recepcionado por funcionários do casal. A polícia foi acionada e ele foi preso em flagrante no hotel onde estava hospedado no Rio, na Barra da Tijuca. As imagens divulgadas pelo programa da TV Globo mostram um homem conversando com os policiais.

Ao ser questionado sobre se apresentar como primo de Isis, ele afirmou que era "a única maneira de chegar perto dela". Um policial, então, perguntou como Cristiano conseguiu o endereço da atriz. "Eu peguei e pedi para um detetive, porque eu estou correndo atrás dela faz uma semana", respondeu ele.

O homem diz que conheceu a atriz em Brasília há duas décadas e que se "apaixonou" por ela. O detetive contratado teria descoberto dados pessoais, além do endereço da atriz. O caso foi denunciado ao Ministério Público. Mariah da Paixão, promotora responsável pela ação, diz que Cristiano apresentou comportamento agressivo após a última abordagem.

O homem está preso preventivamente. A advogada dele, Sandra Peluso, disse ao Fantástico que pediu uma avaliação psiquiátrica urgente. "Isso foi deferido. Em 48 horas, foi o prazo para um perito ir ao presídio avaliar as condições mentais do Cristiano", disse. Ela afirma que ele já passou por uma internação compulsória por dependência química e comportamento de risco, a pedido da família.

Em nota, Isis Valverde afirmou ter sido informada sobre a prisão do homem e agradeceu ao trabalho das autoridades. "Minha prioridade é a segurança da minha família e de todos ao meu redor", disse.

No Brasil, o stalking - ou perseguição - é considerado crime e tem complicações legais. Esse tipo de relação obsessiva também pode gerar consequências psicológicas para as vítimas.