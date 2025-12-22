Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam fim do relacionamento: 'Não houve um único motivo'

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciaram o fim do relacionamento após cinco anos de namoro. A atriz de 43 anos e o cantor de 44 comunicaram o término por meio de uma publicação no Instagram na manhã desta segunda, 22.

"Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade", diz a nota.

"Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade. Com amor, Paolla e Diogo", completa a publicação.